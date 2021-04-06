ЕВРАЗ и УВЗ имеют разные уровни влияния. Мнение политологов о «Кланах Нижнего Тагила»

Редакция TagilCity.ru решила выяснить мнение политологов о спецпроекте «Кланы Нижнего Тагила», а также узнать о возможном влиянии элит на внутреннюю политику Свердловской области и выборы в Госдуму.

По мнению экспертов, наиболее влиятельными среди перечисленных сообществ являются представители промышленных предприятий — «Уралвагонзавода» и ЕВРАЗ НТМК. А «клан бизнесменов» не оказывает какого-либо политического влияния в Нижнем Тагиле или в регионе, а лишь умело взаимодействует с существующей властью. Кланы Нижнего Тагила: кому принадлежит город? В целом политологи согласны с выводами редакции о том, что клан ЕВРАЗ НТМК в большей степени влияет на региональном и местном уровне, а клан УВЗ старается уйти в федеральную повестку. Именно поэтому все обсуждаемые персоны, которые предположительно могут стать кандидатами на кресло в Госдуму от Нижнего Тагила, являются выходцами из предприятия Ростеха. УВЗ достаточно уверено, что именно их кандидат пройдет в Госдуму от Нижнего Тагила. Предприятие не собирается терять там «своего» человека. Также «Ростех» имеет негласную квоту думского кресла. Другой вопрос, кто станет этим кандидатом и какую поддержку он получит от города. Кроме того, УВЗ придется договариваться с ЕВРАЗом — согласны ли они поддержать их представителя. Вот на этой почве могут возникнуть споры и даже конфликты,считает политолог Дмитрий Ханченков. Позиции клана ЕВРАЗ НТМК плотно укрепились на муниципальном и региональном уровнях еще со времен Сергея Носова. ЕВРАЗ оказывает определенное влияние на региональную и местную власть. Поэтому без их одобрения кандидата в Госдуму продвинуть будет сложно. Хотя сам ЕВРАЗ пока не стремится поставить туда «своего» человека,рассказал Ханченков. Самым оптимальным кандидатом от УВЗ эксперты считают Владимира Рощупкина, который сейчас является депутатом Заксобрания Свердловской области. И их рокировка с действующим депутатом Госдумы Алексеем Балыбердиным, который может перейти на место Рощупкина, если не усилит, то во всяком случае не ослабит позиции «Ростеха». Однако ранее Владимир Рощупкин заявлял в СМИ, что «с ним никто переговоров не вел», а инсайдеры утверждают, что он сам отказался претендовать на место в Гордуме. К влиятельным персонам, упомянутым в спецпроекте «Клана Нижнего Тагила» политологи также добавляют медиаменеджера Андрея Муриновича, являющегося бывшим депутатом гордумы и создателем канала «Реальный Тагил», который связывают с УВЗ. В недавнем времени Муринович заявил о своем намерении баллотироваться в Госдуму. Однако пока не ясно, кто конкретно займется его продвижением. Возможно, что его заявления об участии в предвыборной гонке лишь предмет торга. И он ждет выгодного предложения от УВЗ и администрации губернатора,поделился мненим политолог Петр Кирьянов. Экс-депутат городской думы Нижнего Тагила Муринович намерен баллотироваться в Госдуму Помимо кланов в спецпроекте TagilCity.ru выделено еще три отдельные персоны — глава города Владислав Пинаев, начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров и медиаменеджер Александр Соловьев. Степень влияния двух последних персон политологи оценить затруднились. По поводу мэра Нижнего Тагила эксперты пришли к мнению, что он в первую очередь находится под влиянием политики губернатора Евгения Куйвашева, так как является выходцем из его команды. А также он не вступает в споры с местными элитами и ведет с ними политику мирного диалога.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter