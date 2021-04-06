Парень на электросамокате провалился под лед городского пруда в Екатеринбурге

Парень на электросамокате провалился под лед городского пруда в Екатеринбурге
Сегодня, 08:39ПолитикаФото: Е1.RU
Поздним вечером 5 апреля парень на электросамокате провалился под лед городского пруда в Екатеринбурге. Доставать юношу спасателям пришлось из-под плотины, куда его отнесло течением.

Об инциденте в ЕДДС около полуночи сообщили очевидцы. На место происшествия — в район исторического сквера выезжали спасатели МЧС и другие спецслужбы.

Оперативно прибыв на место, спасатели установили, что упавшего в воду гражданина течением вынесло в технический люк плотины. Спасатели оперативно достали гражданина и передали его бригаде медиков, рассказали Е1 в МЧС.

После осмотра врачей парня госпитализировали в больницу с переохлаждением.

А друга юноши, с которым они вместе арендовали электросамокат, доставили в полицию для дачи объяснений.

Напомним, 23 марта на городском пруду в Екатеринбурге провалилась под лед 9-летняя девочка. Она смогла выбраться самостоятельно.

Сюжеты:
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происшествиеобществопрудлед
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