Поздним вечером 5 апреля парень на электросамокате провалился под лед городского пруда в Екатеринбурге. Доставать юношу спасателям пришлось из-под плотины, куда его отнесло течением.

Об инциденте в ЕДДС около полуночи сообщили очевидцы. На место происшествия — в район исторического сквера выезжали спасатели МЧС и другие спецслужбы. Оперативно прибыв на место, спасатели установили, что упавшего в воду гражданина течением вынесло в технический люк плотины. Спасатели оперативно достали гражданина и передали его бригаде медиков, рассказали Е1 в МЧС. После осмотра врачей парня госпитализировали в больницу с переохлаждением. А друга юноши, с которым они вместе арендовали электросамокат, доставили в полицию для дачи объяснений. Напомним, 23 марта на городском пруду в Екатеринбурге провалилась под лед 9-летняя девочка. Она смогла выбраться самостоятельно. 9-летняя девочка с головой провалилась под лед на Городском пруду в Екатеринбурге

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