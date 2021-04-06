Парень на электросамокате провалился под лед городского пруда в Екатеринбурге

Об инциденте в ЕДДС около полуночи сообщили очевидцы. На место происшествия — в район исторического сквера выезжали спасатели МЧС и другие спецслужбы.
Оперативно прибыв на место, спасатели установили, что упавшего в воду гражданина течением вынесло в технический люк плотины. Спасатели оперативно достали гражданина и передали его бригаде медиков, рассказали Е1 в МЧС.
После осмотра врачей парня госпитализировали в больницу с переохлаждением.
А друга юноши, с которым они вместе арендовали электросамокат, доставили в полицию для дачи объяснений.
Напомним, 23 марта на городском пруду в Екатеринбурге провалилась под лед 9-летняя девочка. Она смогла выбраться самостоятельно.