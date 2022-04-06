Экс-глава Екатеринбурга заявил о перспективах для импортозамещения из-за санкций

Экс-глава Екатеринбурга заявил о перспективах для импортозамещения из-за санкций
Экс-глава Екатеринбурга заявил о перспективах для импортозамещения из-за санкций
Сегодня, 21:13ПолитикаФото: Сайт «Единой России»
Сенатор РФ от Свердловской области Александр Высокинский считает, что западные санкции открывают хорошие перспективы для импортозамещения.

Бывший мэр Екатеринбурга, сенатор РФ от Свердловской области Александр Высокинский считает, что в России нужно производить свою продукцию, а не привозить импортную.

Западные санкции открывают для импортозамещения большие перспективы, считает экс-мэр. Например, для приборо- и двигателестроения.

По мнению Высокинского, это рабочие места, налоги, развитие технологий, сообщает ЕАН.

В качестве примера сенатор привел завод «Уралмаш», который «вышел на прибыль». Он добавил, что в Свердловской области есть и другие «промышленные гиганты» в частности, Научно-производственное объединение автоматики, завод имени Калинина.

Бывший мэр уральской столицы убежден, что Россия многое может производить сама. Он призвал свердловчан не нервничать. Высокинский отметил, что сейчас «происходит шторм», но чем лучше уральцы его пройдут, тем лучше будут жить в будущем.

Ранее сообщалось, что глава Горноуральского городского округа Летников предложил селянам сообщать о непроходимых дорогах в администрацию.

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