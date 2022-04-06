Политолог сделал прогнозы по итогам президентских выборов во Франции

Как заявил руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский, у действующего президента Франции есть все шансы переизбраться на новый срок. Его главным оппонентом станет кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

По мнению Рубинского, президента Франции выберут во втором туре. В него пройдут Макрон и Ле Пен. В соответствии с опросами, сейчас преимущество на стороне Макрона, но за последние пять лет отставание Ле Пен значительно сократилось. Об этом информирует NEWS.ru. Между кандидатами разрыв в первом туре может быть около пяти процентных пунктов (п.п.). Известно, что пять лет назад во втором туре Макрон опередил Ле Пен вдвое. На данный момент у них разрыв составляет около четырех-пяти п. п. Однако данный прогноз является условным, отметил Рубинский. Что касается остальных 12 кандидатов, то у них разные показатели и, скорее всего, они не будут бороться за победу на выборах. У Ле Пен и Макрона слишком большой отрыв. Политолог сообщил, что Ле Пен баллотируется в президенты уже третий раз. Ее программа уже эволюционировала в сторону большей умеренности. Известно, что в 2017 году избиратели ее представляли в качестве «опасного экстремиста», а сейчас она смягчила свои заявления касаемо выхода из ЕС. У Ле Пен на первом плане социальные требования. Несмотря на то, что она является «правым» кандидатом, на ее сторону перетекает народный протестный электорат, который ранее голосовал за «левых».

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