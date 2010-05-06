Александр Радулов пропустит чемпионат мира по хоккею в Германии

Нападающий Салавата Юлаева не сможет поехать на первенство планеты из-за травмы голеностопа. Это же повреждение не позволило игроку принять участие в решающем этапе Евротура – Шведских играх. Таким образом, хоккейная сборная России лишилась одной из своих ярчайших звезд, отмечают эксперты. Напомню, Радулов в составе сборной России выиграл два предыдущих чемпионата мира. Причём, кубок он привозил в Нижний Тагил.