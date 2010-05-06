Депутаты поддержали первую законодательную инициативу Мишарина
6 мая 2010, 16:52ПолитикаArtem
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Члены комитета по законодательству Свердловской областной Думы одобрили поправки в устав региона, которые внес губернатор Александр Мишарин.
Как пишет «УралПолит.Ru», первая инициатива губернатора будет рассмотрена на ближайшем заседании думы 18 мая. Согласно поправкам Мишарина, глава региона ежегодно должен отчитываться о деятельности правительства области перед Законодательным собранием.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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