Депутаты поддержали первую законодательную инициативу Мишарина

Как пишет «УралПолит.Ru», первая инициатива губернатора будет рассмотрена на ближайшем заседании думы 18 мая. Согласно поправкам Мишарина, глава региона ежегодно должен отчитываться о деятельности правительства области перед Законодательным собранием.