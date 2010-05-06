Руководителем приемной Путина назначен Анатолий Сухов

Руководителем региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Владимира Путина в Свердловской области назначен Анатолий Сухов. Как пишет НаканунеРу, решение принял президиум Генсовета партии в Москве. © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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