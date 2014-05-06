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Путин подписал закон, запрещающий заемный труд
Сюжеты:
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Путин подписал закон, запрещающий заемный труд

6 мая 2014, 13:30Политикаpract2@tagilcity.ru
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