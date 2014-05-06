Путин подписал закон, запрещающий заемный труд
6 мая 2014, 13:30Политикаpract2@tagilcity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете заемного труда в России с 2016 года, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что заемный труд — это работа, которую человек выполняет по распоряжению своего работодателя, но в интересах физического или юридического лица, которое не является его начальником.
С момена вступления закона в силу частные агентства занятости должны проходить обязательную государственную аккредитацию. Также учредителем агентства не может быть индивидуальный предприниматель или компания, которая находится на режиме льготного налогообложения.
Ранее президент России заявил о намерении подписать этот закон.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей