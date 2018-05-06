Губернатор Евгений Куйвашев вызван в суд из-за отмены выборов мэра в Екатеринбурге

Сам Андреев говорит, что вызвать в суд губернатора была не его инициатива. При подаче иска ответчиком юрист указал Законодательное собрание, а суд привлёк Куйвашева в качестве второго ответчика. Губернатор вызывается на заседание в качестве должностного лица, пишет Е1.