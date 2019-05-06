В Екатеринбурге единороссы продлили срок приема документов на праймериз

В Екатеринбург поступило решение президиума Генерального совета партии о продлении срока приема документов до 12 мая включительно.

В настоящий момент зарегистрированы шесть участников, в числе которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, специалист регионального исполкома «Единой России» Артем Николаев, экс-директор екатеринбургского ЦПКиО Владимир Черменинов, заместитель гендиректора агрофирмы «Ариант» Сергей Липанин и студент УрФУ Станислав Масоров.

Сегодня стало известно, что ещё одним конкурентом Шипулина стал Георгий Соболев.