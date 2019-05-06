В Екатеринбурге единороссы продлили срок приема документов на праймериз
Сегодня, 19:27ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
До 12 мая продлен срок приема подачи документов на участие в праймериз на довыборах в Госдуму РФ по Серовскому округу. Шестым участником предварительного голосования стал директор Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией – Георгий Соболев, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбург поступило решение президиума Генерального совета партии о продлении срока приема документов до 12 мая включительно.
В настоящий момент зарегистрированы шесть участников, в числе которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, специалист регионального исполкома «Единой России» Артем Николаев, экс-директор екатеринбургского ЦПКиО Владимир Черменинов, заместитель гендиректора агрофирмы «Ариант» Сергей Липанин и студент УрФУ Станислав Масоров.
Сегодня стало известно, что ещё одним конкурентом Шипулина стал Георгий Соболев.
Напомним, место в Госдуме по Серовскому округу освободилось после добровольной отставки депутата Сергея Бидонько, так как он стал вице-губернатором Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей