«Граждане СССР»* из-за приговора Тараскину перешли в состояние «коллективной обороны»

«Граждане СССР»* из-за приговора Тараскину перешли в состояние «коллективной обороны»

«Граждане СССР»* из-за приговора Тараскину перешли в состояние «коллективной обороны»

Сегодня, 12:27
Политика
«Граждане СССР» (организация признана экстремистской в РФ) после того, как их «президенту» Сергею Тараскину был вынесен приговор, перешли в состояние «коллективной самообороны».

Об этом сообщается в «ноте правительства СССР»*, которая поступил в редакцию TagilCity.ru от Валерия Крюкова.

Согласно документу, вынесение приговора «членам правительства» породит переход к состоянию коллективной самообороны. В качестве оснований такого решения приводится ряд договоров коллективной безопасности, подписанных СССР.

Однако предлагается и другой вариант. В таком случае страна, по мнению составивших письмо, должна вернуться в исходную точку — до роспуска органов власти и управления СССР*.

Документ подписан «и.о. вице-президента» В. С. Рыжовым.

Напомним, бывший стоматолог из Зеленограда Сергей Тараскин, провозгласивший себя «президентом СССР»*, получил 8 лет колонии общего режима за создание экстремистской организации. На данный момент в сдуде рассматриваются дела «губернатора Свердловской области» Светланы Гориной и «мэра Нижнего Тагила» Петра Афанасенко.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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