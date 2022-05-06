«Граждане СССР»* из-за приговора Тараскину перешли в состояние «коллективной обороны»

«Граждане СССР» (организация признана экстремистской в РФ) после того, как их «президенту» Сергею Тараскину был вынесен приговор, перешли в состояние «коллективной самообороны».

Об этом сообщается в «ноте правительства СССР»*, которая поступил в редакцию TagilCity.ru от Валерия Крюкова. Согласно документу, вынесение приговора «членам правительства» породит переход к состоянию коллективной самообороны. В качестве оснований такого решения приводится ряд договоров коллективной безопасности, подписанных СССР. Однако предлагается и другой вариант. В таком случае страна, по мнению составивших письмо, должна вернуться в исходную точку — до роспуска органов власти и управления СССР*. Документ подписан «и.о. вице-президента» В. С. Рыжовым. Напомним, бывший стоматолог из Зеленограда Сергей Тараскин, провозгласивший себя «президентом СССР»*, получил 8 лет колонии общего режима за создание экстремистской организации. На данный момент в сдуде рассматриваются дела «губернатора Свердловской области» Светланы Гориной и «мэра Нижнего Тагила» Петра Афанасенко. Более 6,5 млн долгов по ЖКХ и кредитам накопили «граждане СССР» из Нижнего Тагила

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