Депутаты добили митинги. Поправки к закону о митингах приняты в третьем чтении

Действительно, сегодняшнееобсуждение в Госдуме могло обернуться первым в истории российского парламентаночным заседанием. Поводом к тому едва ли не стала «итальянская забастовка»членов фракции «Справедливая Россия», которые буквально бомбардировали думусотнями поправок. Для того, чтобы ускорить принятие документа, Госдума РФсократила время рассмотрения одной поправки с 60 до 30 секунд. В итогеначавшееся в 12:30 обсуждение закончилось незадолго до полуночи.Непосредственно перед голосованием в третьем чтении представителям фракций былодано последнее слово. Депутаты от ЛДПР и «Справедливой России» грозилиединороссам народным гневом:

Ваша бравада строится на том, что полиция иуральские рабочие будут вас защищать. Не будут!

Стыдно! Оставайтесь, господа единороссы, наедине с этим законом. Улицавам это еще вспомнит Сергей Миронов.

Вышедший к трибуне единороссАндрей Воробьев приветствовал собравшихся в ином ключе:

Добрый вечер, мысегодня очень хорошо поработали, победа будет за нами!

Напомним, принятые депутатами поправки радикальноужесточают ответственность за нарушение правил проведения митингов и шествий.Для граждан «митинговый »штраф составит 300 тыс. руб., длядолжностных лиц - 600 тыс., для юридических лиц - 1 млн руб. Предполагается,что поправки вступят в силу 12 июня - в день проведения «Марша миллионов»,формат и место которого пытается согласовать в мэрии Москвы оппозиция.