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Штраф 233 млн рублей и 9 лет тюрьмы получил экс-глава Белоярского ГО за взятку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Штраф 233 млн рублей и 9 лет тюрьмы получил экс-глава Белоярского ГО за взятку

6 июня 2017, 07:45Политика
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