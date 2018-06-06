Депутат Асбеста лишился мандата из-за недостоверных сведений о доходах жены
В Асбесте местный депутат городской думы накануне сложил свои полномочия по решению суда. Поводом к этому стали недостоверные сведения об имуществе своей супруги, которые предоставил народный избранник.
Проверка информации показала, что в справках о доходах, расходах, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера есть несоответствия. В частности, в справке супруги депутата нет информации о земельном участке, который находится в её фактическом пользовании. При этом, достоверность сведений была подтверждена подписью депутата.
Прокурор Асбеста вынес представление, в котором он потребовал прекратить полномочия народного избранника досрочно.
После рассмотрения представления дума отказалась выполнить требования прокурора. В свою очередь, гособвинитель обратился в городской суд с требованием признать решение думы незаконным и прекратить полномочия депутата.
5 июня суд вынес решение о том, чтобы прекратить полномочия депутата-нарушителя, передаёт прокуратура области.
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