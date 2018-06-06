Депутат Асбеста лишился мандата из-за недостоверных сведений о доходах жены

Проверка информации показала, что в справках о доходах, расходах, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера есть несоответствия. В частности, в справке супруги депутата нет информации о земельном участке, который находится в её фактическом пользовании. При этом, достоверность сведений была подтверждена подписью депутата.