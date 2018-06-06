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Доходы чиновников Кушвы достигают 4 миллионов рублей в год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Доходы чиновников Кушвы достигают 4 миллионов рублей в год

6 июня, 14:35Политика
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