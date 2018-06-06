Доходы чиновников Кушвы достигают 4 миллионов рублей в год

Самая высокая заработная плата – более 4 млн рублей – у начальника отдела ЖКХ муниципального казенного учреждения КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы». Самая маленькая – 1 млн 313 тысяч рублей – у заместителя главы города.

Председатель Думы имеет доход порядка полутора миллионов рублей, директор муниципального унитарного предприятия КГО «Теплосервис» и директор МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» – более 2 млн рублей.

Также на сайте Администрации представлено постановление главы города от 16 августа 2017 года «О внесении изменений в постановление администрации Кушвинского городского округа от 21 июня 2017 года № 785 «Об утверждении порядка установления размера должностного оклада руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа».