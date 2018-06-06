«Нет таких условий»: Путин рассказал о возвращении Крыма Украине

Журналисты спросили главу государства о том, существуют ли условия, при которых полуостров Крым вновь смог принадлежать Украине.

Как сообщают «РИА Новости», интервью Владимира Путина было приурочено к рабочему визиту российского лидера в Вену. 5 июня Владимир Владимирович встретится с президентом и канцлером Австрии для обсуждения вопросов двухстороннего сотрудничества.