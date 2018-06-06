«Нет таких условий»: Путин рассказал о возвращении Крыма Украине
6 июня, 06:05Политика
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Глава Российской Федерации в интервью австрийским журналистам заявил, что не существует условий, при которых полуостров Крым был бы возвращён Украине.
4 июня австрийский телеканал ORF взял интервью у российского президента Владимира Путина.
Журналисты спросили главу государства о том, существуют ли условия, при которых полуостров Крым вновь смог принадлежать Украине.
Нет таких условий коротко ответил президент на вопрос журналистов
Как сообщают «РИА Новости», интервью Владимира Путина было приурочено к рабочему визиту российского лидера в Вену. 5 июня Владимир Владимирович встретится с президентом и канцлером Австрии для обсуждения вопросов двухстороннего сотрудничества.
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