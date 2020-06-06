Владимир Путин дал поручение о создании национальной базы генетических данных

«Обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных „Национальная база генетической информации“, включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств», — сообщается в поручении президента.

На «Курчатовский институт» совместно с национальным исследовательским центром возложены обязанности по исполнению задачи. Начиная с 2021 года, на проект будут выделяться денежные средства из федерального бюджета.

Также правительство планирует разработать учебные пособия и дисциплины в области генетики для школ и организаций дополнительного образования. Помимо этого будет организовано повышение квалификации преподавателей.

Кроме того, Путин дал поручение создать отечественное научное оборудование для осуществления исследований в области генетических технологий.