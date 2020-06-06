Владимир Путин дал поручение о создании национальной базы генетических данных
Президент России Владимир Путин дал поручение, в котором говорится о создании в стране Национальной базы генетической информации. Оно опубликовано на сайте Кремля.
«Обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных „Национальная база генетической информации“, включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств», — сообщается в поручении президента.
На «Курчатовский институт» совместно с национальным исследовательским центром возложены обязанности по исполнению задачи. Начиная с 2021 года, на проект будут выделяться денежные средства из федерального бюджета.
Также правительство планирует разработать учебные пособия и дисциплины в области генетики для школ и организаций дополнительного образования. Помимо этого будет организовано повышение квалификации преподавателей.
Кроме того, Путин дал поручение создать отечественное научное оборудование для осуществления исследований в области генетических технологий.
Ранее в России был принят закон о создании единого реестра жителей страны. В нем будут содержаться персональные данные россиян, а также подтверждающую их информацию. Планируется, что информация будет предоставляться государственным и муниципальным органам, а также МФЦ и самому гражданину.