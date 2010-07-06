Дмитрий Медведев и Ангела Меркель посетят Екатеринбург

Екатеринбург готовится к приезду Президента России Дмитрия Медведева и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. На следующей неделе в Екатеринбурге пройдут сразу несколько крупных событий: российско-германский саммит, масштабная выставка "ИНПРОМ-2010" и форум "Петербургский диалог". Свердловская милиция уже переведена на усиленный вариант несения службы. Сотрудники правоохранительных органов будут проверять документы у прохожих, а также весь транспорт.

Мэр города Аркадий Чернецкий в эфире радиостанции "Город ФМ" подчеркнул, что Екатеринбург в состоянии принять встречи любого уровня - от общероссийского до международного. Кроме официальных мероприятий, свердловские власти предложили свозить Медведева в строящийся микрорайон Академический, на Уральский оптико-механический завод, Уралмаш, Уральский завод железнодорожного машиностроения и даже в Metro Cash & Carry. Этот торговый центр вошёл в программу как пример российско-германского сотрудничества. Главы государства посетят также Театр Эстрады. Здесь пройдет специальный концерт, который готовится под руководством нового художественного руководителя - Александра Новикова. Сейчас идёт подбор программы, - сообщает "URA.RU". Театр Эстрады, как отмечает агентство, по сути имеет статус правительственной площадки. Именно здесь проходила инаугурация губернатора Александра Мишарина.