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Дмитрий Медведев и Ангела Меркель посетят Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дмитрий Медведев и Ангела Меркель посетят Екатеринбург

6 июля 2010, 11:25ПолитикаОльга
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