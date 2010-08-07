Медведев решил срочно переименовать милицию в полицию
7 августа 2010, 05:13ПолитикаIrinaKoshp
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Президент Дмитрий Медведев хочет представить соответствующий законопроект уже завтра.
Об этом президент России заявил на совещании по поправкам в закон «О милиции».
Руководитель страны отметил, что специально для размещения и обсуждения документа будет создана отдельная сетевая площадка «Законопроект 2010.ру».
Дмитрий Медведев:
— На мой взгляд, пришла пора вернуть милиции ее прежнее наименование и именовать в дальнейшем органы правопорядка полицией. В ближайшее время — я хотел бы, чтобы это было сделано завтра, — законопроект будет представлен обществу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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