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Медведев решил срочно переименовать милицию в полицию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Медведев решил срочно переименовать милицию в полицию

7 августа 2010, 05:13ПолитикаIrinaKoshp
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