Медведев решил срочно переименовать милицию в полицию

Об этом президент России заявил на совещании по поправкам в закон «О милиции».

— На мой взгляд, пришла пора вернуть милиции ее прежнее наименование и именовать в дальнейшем органы правопорядка полицией. В ближайшее время — я хотел бы, чтобы это было сделано завтра, — законопроект будет представлен обществу.