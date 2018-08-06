Россия повысила пошлины на ввозимые из США технику и оптоволокно

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В правительстве России было принято решение о повышении пошлины на ряд товаров, импортируемых из США.
Источник: «Новые Известия»
Это связано с тем, что США повысили пошлины на ввозимые из России сталь и алюминий в марте 2018 года. По оценкам экспертов, в связи с повышением пошлины российские производители потеряли 537,6 млн долларов.
Увеличение пошлины на ввозимые из Америки технику и оптоволокно позволит компенсировать 87,6 млн долларов.
Повышение пошлины коснулось не только России, но и других европейских стран. В связи с этим пошлину на ввоз товаров из США повысят в Китае и странах ЕС, сообщают «Новые Известия».
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