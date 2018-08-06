Россия повысила пошлины на ввозимые из США технику и оптоволокно

Это связано с тем, что США повысили пошлины на ввозимые из России сталь и алюминий в марте 2018 года. По оценкам экспертов, в связи с повышением пошлины российские производители потеряли 537,6 млн долларов.

Увеличение пошлины на ввозимые из Америки технику и оптоволокно позволит компенсировать 87,6 млн долларов.