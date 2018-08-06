Владимирские эксперты прокомментировали отказ в регистрации Шевченко

Максим Шевченко изначально был далёк от прохождения муниципального фильтра. Видимо, это прекрасно понимал и сам журналист, который с первых дней занял неконструктивную позицию, начав обвинять власти в провокациях, сообщает «Ридус».

Владимирские политологи прокомментировали решение областного Избиркома, не ставшего регистрировать Шевченко. Также они поделились мнением о намерении журналиста обжаловать решение в суде.

Кандидат на пост губернатора Владимирской области от партии «Патриоты России» Сергей Глумов обратил внимание на личные качества Шевченко. Как подчеркнул Глумов, знакомство с Максимом Леонардовичем не оставляет сомнений, что тот изначально стремился строить свою кампанию на чёрном пиаре. Глумов обвинил Шевченко в том, что тот использовал грязные технологии против кандидата от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) Ивана Алтухова. С подачи КПРФ Алтухова обвинили в том, что он состоит в «Партии возрождения России». После этого коммунисты требовали, чтобы Алтухову отказали в регистрации.

Глумов назвал снятие Шевченко с выборов «моральной победой». Представитель «Патриотов России» считает, что приход журналиста в регион в принципе не мог принести Владимирской области ничего хорошего. В то же время Глумов признался, что выступает против муниципального фильтра, который осложнил и его работу.

Довольно негативные впечатления остались и у Ивана Алтухова. Он сразу заявил, что вопреки обвинениям КПРФ не состоял в других партиях и ничего не скрывал. По мнению Алтухова, Шевченко заигрался в чёрный пиар вместо того, чтобы заняться сбором подписей.