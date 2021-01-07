1,7 млрд рублей выделит Свердловская область на лечение сердечников

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Нижний Тагил с рабочим визитом 6 августа. Он посетил не только городскую больницу, но также подписал трехстороннее соглашение о развитии образования с мэром Владиславом Пинаевым и гендиректором УВЗ Александром Потаповым. Таким образом, предприятие взяло на себя обязательства по ремонту двух школ. После этого губернатор отправился на стройки «Тагильской лагуны-2» и моста через Тагильский пруд. Далее он встретился с Татьяной Несолихиной на Макаровском мосту, которая ему рассказала о небезопасности сооружения. Евгений Куйвашев подтвердил Владиславу Пинаеву наличие проблемы. Кроме того, он вручил мэру папку с вопросами тагильчан.