Депутат гордумы Екатеринбурга доставлен в больницу в тяжелом состоянии
Сегодня, 18:12ПолитикаФото: Екатеринбургская городская дума
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53-летний депутат городской думы Сергей Мелёхин госпитализирован с инсультом в ГКБ № 4 Екатеринбурга, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
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«Мелёхина уже перевели из реанимации на второй этаж в отделение неврологии. Его состояние улучшилось, ему уже можно диетические продукты, йогурт, фрукты»,сообщили в ГКБ № 14 изданию.
Сергей Мелёхин является секретарем Верх-Исетского отделения партии «Единая Россия», представляет группу основателей рынка «Таганский ряд». Политическую карьеру начал с помощника депутата Законодательного собрания Свердловской области Анатолия Никифорова.
Напомним, что в сентябре 2018 года Сергей Мелёхин победил на выборах в одномандатном округе № 2.
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