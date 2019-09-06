На счет кандидата в Госдуму по Серовскому округу поступило 30 миллионов рублей

На счет кандидата в депутаты поступило 30 миллионов рублей. Причем сумма на 10 миллионов рублей больше, чем находится на чету кандидата от «Единой России» Антона Шипулина. Источники денежных средств на счету Зенова не афишируются, известно только, что 10 миллионов рублей он получил от организации «Комсомол России».

Издание отмечает, что ранее активности на счетах кандидата замечено не было, он потратил лишь 500 рублей на старте кампании.

Избирательный фонд кандидата от «Справедливой России» Алексея Коровкина увеличился до 1,3 миллиона рублей. Кандидат от КПРФ Габбас Даутов получил 400 тысяч рублей, всего во время кампании он собрал чуть больше 600 тысяч рублей.

Напомним, выборы в Сровском округе состоятся 8 сентября, голосование уже стартовало в отдаленных населенных пунктах.