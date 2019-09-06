На Урале перед выборами в Госдуму вечеринка закончилась стрельбой

Полиции о случившемся сообщил Алексей Коровкин, однофамилец кандидата в депутаты от партии «Справедливая Россия».

Источник сообщил Ура.ру, что житель Екатеринбурга Сергей Титов 1988 года рождения сам причинил себе повреждения. Произошло это на катере, где гуляла компания из пяти человек. После операции пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что всю ночь участников торжества проверяли на детекторе лжи. На данный момент результаты говорят о самостреле, умышленно никто не стрелял.

Кандидат в депутаты от «Справедливой России» Алексей Коровкин полностью отрицает свою причастность к случившемуся, сообщает издание. По его словам, он находился в другом месте. Также Коровкин выдвинул предположение, что сообщение сотрудникам полиции направил его двойник, который в течение предвыборной кампании провоцирует кандидата в соцсетях. По данным журналистов, в соцсетях двойника Коровкина нет.