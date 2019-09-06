Роструд определил сферы, в которых больше всего вакансий с высокой зарплатой
Сегодня, 10:37ПолитикаФото: pixabay.com
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От 80 тысяч рублей работник может получить в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, по данным Роструда.
Высокую заработную плату предлагают начальникам участков в строительстве, инженерам, прорабам, машинистам бульдозера, маркшейдерам, электрогазосварщикам, механикам по ремонту транспорта и водителям грузового транспорта.
На зарплату в 300-400 тысяч рублей могут претендовать, например, пилоты и капитаны. Меньше обещают машинистам горных выемочных машин. Их заработок составляет 200 тысяч рублей.
РБК со ссылкой на Росстат сообщил, что 11,2 россиян имеют зарплату свыше миллиона рублей в месяц, в основном, в сфере торговли и ремонта транспорта.
Напомним, что жители Екатеринбурга считают, что справедливый заработок составляет 68 тысяч рублей.
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