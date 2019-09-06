В Сухом Логу проходит прокурорская проверка по факту гибели инвалида при пожаре

Городская прокуратура в Сухом Логу выясняет обстоятельства дела в связи с обнаружением тела женщины-инвалида. Сотрудники установили, что сегодня, 6 сентября 2019 года, в 2 часа 46 минут оперативникам поступило сообщение, что в селе Новопышминское Сухоложского района в частном доме произошел пожар, где находилась 52-летняя женщина со второй группой инвалидности.