В Сухом Логу проходит прокурорская проверка по факту гибели инвалида при пожаре
Сегодня, 11:07ПолитикаФото: Прокуратура Свердловской области
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Прокуратура Сухого Лога проводит проверку по факту гибели инвалида второй группы, тело которого обнаружено в сгоревшем доме.
Городская прокуратура в Сухом Логу выясняет обстоятельства дела в связи с обнаружением тела женщины-инвалида. Сотрудники установили, что сегодня, 6 сентября 2019 года, в 2 часа 46 минут оперативникам поступило сообщение, что в селе Новопышминское Сухоложского района в частном доме произошел пожар, где находилась 52-летняя женщина со второй группой инвалидности.
По предварительным данным, женщина проживала одна, а помощь ей предоставляли органы социальной защиты населения.
Прокуратура устанавливает причины пожара. По предварительной версии возгорание возникло из-за неисправности печного отопления.
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Напомним, что вчера, 5 сентября, в поселке Прогресс под Первоуральском сгорели два частных дома и надворные постройки, где пострадал один человек.
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