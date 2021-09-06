Руководитель «Ленфильма»: Киносъемки на местности привлекут в регион туристов

Руководитель «Ленфильма»: Киносъемки на местности привлекут в регион туристов
Руководитель «Ленфильма»: Киносъемки на местности привлекут в регион туристов
Сегодня, 20:48ПолитикаФото: Татьяна Полищук / "Восток-Медиа"
Глава кинокомпании «Ленфильм» Федор Щербаков стал участником Восточного экономического форума и в ходе одной из сессий, посвященной теме кинопроизводства и финансирования, высказал свое мнение о современных возможностях индустрии.

В частности, отметил, как можно привлечь в региональные бюджеты студий дополнительные средства. Так, по словам Щербакова, киносъемки на местной натуре вполне могут повлиять на привлекательность региона в плане туризма. Глава «Ленфильма» подчеркнул, пишет vostokmedia.com, что сегодня многие хотят привлечь в свои живописные края съемочные группы, чтобы обеспечить тем самым и приток туристов.

“Это мировая практика, в места съемок популярных и культовых фильмов сразу прокладываются турмаршруты. Во многих городах даже устраивают целые аттракционы. Таким образом, кино начинает жить своей жизнью, но уже за пределами большого экрана”, - рассказал Щербаков.

Он также добавил, что в ряде стран есть специальные комиссии, оказывающие содействие российским режиссерам в съемках кино на своей территории. Это работает и в регионах России.

По мнению гендиректора «Ленфильма», сейчас активно ведется работа по развитию кинопроизводства в Приморье. Однако коронавирус поставил многие планы на паузу.

«Региональная кинокомиссия была закрыта, поэтому пострадали крупные кинофестивали, привлекающие в регион звезд большого экрана. На Дальнем Востоке всего несколько фестивалей и, что важно, их нельзя прерывать, потому что это цикличная работа, идущая круглый год. Но, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы», - отметил Фёдор Щербаков.

В завершение своей речи директор «Ленфильма» отметил, что сейчас в России набирает силу тенденция создавать киностудии в регионах. Однако проще ввести практику ребейтов.

«В Голливуде уже давно не строят киностудии. Съемки американских фильмов проходят в Индонезии и Вьетнаме – там есть все необходимые для этого условия. Гораздо проще ввести практику ребейтов и возвращать кинематографистам те деньги, которые они потратят на съемки в определенных местностях. Возьмите, к примеру, Азербайджан. Понятно, что это не самая кинематографичная страна, но они тратят большие деньги на строительство инфраструктуры для того, чтобы привлекать к себе киношников со всех уголков земли», - завершил свой доклад Щербаков.

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