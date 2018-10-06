Пресс-секретарь Виктория Мктрчан уволилась из мэрии Екатеринбурга

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Специалист пресс-службы администрации Екатеринбурга Виктория Мктрчан написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Сюжеты: Екатеринбург
Пресс-секретарь экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана Виктория Мктрчан подтвердила информацию о своем увольнении из мэрии. Женщина сообщила, что переходит в одну из структур компании «Ростелеком».
Ранее Мктрчан уже уходила из администрации и некоторое время работала в газете «КоммерсантЪ-Урал», однако снова вернулась в пресс-службу мэрии Екатеринбурга, информируют «Ведомости-Урал».
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