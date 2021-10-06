Алапаевский рецидивист вырвал телефон из рук 10-летнего школьника и сбежал

Инцидент произошел днем 30 сентября на аллее вдоль дома на улице Братьев Серебряковых в Алапаевске. По информации пресс-группы местного МВД, школьник вместе со своим другом смотрели видео на смартфоне, когда злоумышленник подбежал к детям и выхватил гаджет из рук.
Родители хозяина телефона обратились с заявлением в полицию — стоимость телефона составила больше 10 тысяч рублей. Изучив записи с камер видеонаблюдения поблизости с местом происшествия, правоохранители установили личность грабителя — криминальное прошлое уральца насчитывает несколько эпизодов. Ранее злоумышленник был судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.
Уральца задержали у него дома. Украденный телефон рецидивист успел продать, однако стражи порядка вернули гаджет. На злоумышленника завели уголовное дело за грабёж (ч.1 ст. 161 УК РФ). Уралец находится под подпиской о невыезде.
Напомним, 18-летний уралец грабил салоны сотовой связи в Екатеринбурге.