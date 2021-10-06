Буцаев: Лидеры «зеленого» рейтинга получат приоритет при рассмотрении инвестпроектов

Вице-премьер Виктория Абрамченко направила поручение Министерству природных ресурсов и экологии РФ и Российскому экологическому оператору (РЭО) к 27 сентября собрать сведения для составления рейтинга эффективности реализации реформы по обращению с ТКО в российских регионах.

В ответ на такое распоряжение глава РЭО Денис Буцаев заявил, что в данном рейтинге будут подведены итоги работы операторов и региональных властей. Лидеры, которые займут первые позиции в этом перечне, получат премии, а также, вероятно, возможность претендовать на содействие инвесторов по реализации проектов во внеочередном порядке. Аутсайдеры данного списка также смогут получить стимулирующую поддержку. Буцаев считает, что участие в рейтинге даст толчок для развития, чтобы каждый регион смог эффективно и в сжатые сроки добиться улучшения показателей по отстающим направлениям. По сведениям РБК, представитель Абрамченко Марта Галичева сообщает о том, что именно РЭО должен составить принципы такого рейтинга. Глава оператора отчитался правительству о предварительной версии методики рейтинга и о том, что компания продолжает дорабатывать данный документ. Методика должна быть окончательно сформирована и утверждена в течение сентября, чтобы уже в конце месяца была начата работа над составлением перечня регионов, которая, предположительно, завершится до конца текущего года. Работу администрации регионов будут ранжировать согласно доступности услуг по вывозу мусора для местных жителей, организации раздельного сбора и утилизации ТКО. Также внимание будет уделено вкладу местных властей в формирование системы экономики замкнутого цикла, текущим достижениям по обработке и утилизации мусора, ведению с гражданами просветительской работы по важности раздельного сбора мусора. По каждому показателю участникам рейтинга будут начисляться баллы, и лидеры списка будут определены среди тех субъектов, которые наберут максимальное количество баллов. Пресс-секретарь Минприроды Марина Евсеева заявляет, что составление такого рейтинга будет служить мерой стимулирования развития мусорной реформы, чтобы в стране заработала система экономики замкнутого цикла, согласно которой отходы будут сортироваться и вторично применяться в производстве для изготовления новой продукции. На данный момент не более 15% населения соблюдают правила раздельного сбора бытовых отходов, а утилизируется только 4,5% от общего числа мусора, остальное отправляется на мусорные полигоны. Еще год назад аудиторы обращали внимание на то, что в России ситуация с заполняемостью полигонов для захоронения мусора близка к критической, так как при текущих темпах увеличения объема ТКО в год на 1-2% в 32 субъектах РФ все мусорные полигоны будут переполнены до 2024 года, а в 17 регионах возможности использования такого способа захоронения отходов исчерпают себя уже в 2022 году.

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