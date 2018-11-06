Международный театральный фестиваль «Коляда-plays» стартовал в Екатеринбурге
Сегодня, 09:09ПолитикаФото: е1.ru
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Международный фестиваль «Коляда-plays» стартовал в Екатеринбурге и продлится до 15 ноября.
Сюжеты: Екатеринбург
В мероприятии примут участия 26 театров России и зарубежья. Отличительная черта мероприятия в этом году – время года. Традиционно фестиваль проходил в летнее время, однако в этом году было принято решение о переносе события на зимний период. Изменения связаны с прошедшим летом ЧМ-2018.
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В рамках фестиваля театралы покажут как современные, так и классические постановки различных жанров. Некоторые из постановок покажут на языке оригинала с синхронным переводом, пишет Е1.
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