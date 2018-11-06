Международный театральный фестиваль «Коляда-plays» стартовал в Екатеринбурге

В мероприятии примут участия 26 театров России и зарубежья. Отличительная черта мероприятия в этом году – время года. Традиционно фестиваль проходил в летнее время, однако в этом году было принято решение о переносе события на зимний период. Изменения связаны с прошедшим летом ЧМ-2018.