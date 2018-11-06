Музыка Чайковского будет звучать в Свердловской области 6 ноября
Сегодня, 09:43ПолитикаФото: pixabay.com
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В Свердловской области сегодня, 6 ноября, будет звучать музыка Петра Ильича Чайковского.
6 ноября в Свердловской области пройдет «День музыки Петра Чайковского». Произведения знаменитого композитора будут звучать во всех образовательных и культурных учреждениях региона. Также к акции могут присоединиться и иные заведения.
В Нижнем Тагиле также культурное мероприятие не останется без внимания. Где именно можно послушать Чайковского рассказано в Культобзоре TagilCity.ru. Акция пройдет в 50 муниципалитетах региона.
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