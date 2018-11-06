Глацких отстранена Куйвашевым после скандального заявления про детей и государство

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об отстранении от должности директора департамента молодёжной политики Ольги Глацких. Данная мера последовала после публикации в сети видео круглого стола с молодёжью в Кировграде, на котором чиновница заявила, что «государство никому в принципе ничего не должно». По мнению экс-руководителя молодёжного департамента, детям должны только их родители, поскольку государство детей «рожать не просило».

В интервью «Областной газете» Ольга Глацких призналась, что «мысль была выражена ею чересчур прямолинейно» и принесла извинения за своё высказывание. Однако чиновница пояснила, что фраза вырвана из контекста. Поскольку своей речью Глацких хотела «усилить мотивацию молодёжи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство».