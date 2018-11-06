Валерий Чайников стал руководителем аппарата губернатора Свердловской области

6 ноября Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Валерия Чайникова, занимавшего пост главы избиркома региона с 2012 года, вице-губернатором – руководителем аппарата главы Свердловской области.

По словам губернатора, данное назначение будет способствовать осуществлению «майского» указа Владимира Путина и выполнению «Пятилетки развития».

Уверен, что отличное знание территории, профессионализм и опыт, которыми обладает Валерий Аркадьевич Чайников, будут способствовать достижению всех поставленных нами целей,прокомментировал Куйвашев назначение Чайникова.