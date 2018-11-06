Валерий Чайников стал руководителем аппарата губернатора Свердловской области
Сегодня, 15:28ПолитикаФото: Александр Исаков/ «Областная Газета»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Экс-глава избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников указом Евгения Куйвашева назначен руководителем аппарата главы региона.
6 ноября Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Валерия Чайникова, занимавшего пост главы избиркома региона с 2012 года, вице-губернатором – руководителем аппарата главы Свердловской области.
По словам губернатора, данное назначение будет способствовать осуществлению «майского» указа Владимира Путина и выполнению «Пятилетки развития».
Уверен, что отличное знание территории, профессионализм и опыт, которыми обладает Валерий Аркадьевич Чайников, будут способствовать достижению всех поставленных нами целей,прокомментировал Куйвашев назначение Чайникова.
По информации Znak.com, должность председателя избиркома Свердловской области достанется главе избирательной комиссии Екатеринбурга Илье Захарову.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей