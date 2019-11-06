Свердловский избирком отказал в референдуме о возвращении прямых выборов мэра

Инициатором движения стал депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. 23 октября на заседании инициативная группа выдвинула предложение о возврате прямых выборов мэра. По словам активистов, к движению готовы примкнуть депутаты Андрей Пирожков, Андрей Альшевских, Дмитрий Сергин.