Свердловский избирком отказал в референдуме о возвращении прямых выборов мэра
Сегодня, 11:44ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Избирком Свердловской области отклонил ходатайство движения «Комитет спасения сквера» о регистрации инициативной группы по проведению референдума по возвращению прямых выборов мэра Екатеринбурга, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Инициатором движения стал депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. 23 октября на заседании инициативная группа выдвинула предложение о возврате прямых выборов мэра. По словам активистов, к движению готовы примкнуть депутаты Андрей Пирожков, Андрей Альшевских, Дмитрий Сергин.
Касательно отклонения ходатайства в региональной избирательной комиссии пояснили, что документы не соответствуют статье 4 закона региона № 20 «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области».
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