Медведев накажет губернаторов тех регионов, где «Единая Россия» заработала мало голосов

На встрече со своими сторонниками в понедельник в Горках Медведев сказал, что результаты, которых партия добилась на выборах в целом, не означают, что «никаких выводов делать не надо». «Единая Россия» набрала меньше 50%, а в некоторых регионах и вовсе около 30%.

Медведев напомнил о том, что назначает губернаторов по представлению «Единой России».

Я считаю, что нужно обратить внимание на те регионы, где наши люди отказали в серьезном доверии «Единой России». Не потому, что это трагедия, а потому, что это для власти сигнал продолжил он.

По его словам, «это означает, что там «Единая Россия» не достигает тех успехов, которые могла бы иметь».