В Госдуму от «Единой России» может пройти тагильский пенсионер Валерий Якушев

Но пока это только предварительные данные. В первую «тройку» «Единой России», кроме губернатора Александра Мишарина, вошли глава Уральского фармацевтического кластера Александр Петров и пенсионер из Нижнего Тагила, один из лидеров праймериз Общероссийского народного фронта, Валерий Якушев.

Также в списке от Среднего Урала - Отари Аршба (четвертый), Игорь Баринов (пятый), Зелимхан Муцоев (шестой), Роман Чуйченко (седьмой), Алексей Багаряков (восьмой), Валерий Савельев (девятый), Лев Ковпак (десятый) и Лариса Фечина (одиннадцатая). Таким образом, вероятнее всего от мандата откажется глава региона.

Тогда в Госдуму пройдут Александр Петров, Валерий Якушев, Отари Аршба и Игорь Баринов. На пятый мандат рассчитывает Зелимхан Муцоев. Стоит отметить, что все эти расклады носят предварительный характер, так как одни кандидаты могут отказаться от мандатов в пользу других. Сколько парламентариев окажется в Госдуме от Свердловской области, станет известно позднее. «Единая Россия» набирает на Среднем Урале 32,68 процента голосов.