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Выбранное в воскресенье законодательное собрание Свердловской области начнет работать 9 декабря
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выбранное в воскресенье законодательное собрание Свердловской области начнет работать 9 декабря

6 декабря 2011, 15:23ПолитикаВалерия Лошкарева
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