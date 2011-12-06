Выбранное в воскресенье законодательное собрание Свердловской области начнет работать 9 декабря

На первом месте - «Единая Россия» - 33% голосов избирателей. На втором месте по количеству голосов - «Справедливая Россия» - больше 27%. Коммунистическая партия набрала 17% голосов, чуть больше 16 - у либерал-демократов. Пятая партия, участвовавшая в выборах - «Правое дело» - набрала лишь 3,5% голосов избирателей и в областное Законодательное собрание не проходит.

Добавим, что Законодательное собрание области начнет работу в новом составе уже 9 декабря. В этот день запланировано первое организационное собрание. Затем парламентарии приступят к работе. Один из важнейших вопросов на ближайший месяц – бюджет региона на 2012 год.

К этому моменту опубликованы и предварительные итоги голосования по всем 25 одномандатным округам. Учитывая, сколько удостоверений получат депутаты от каждой из партий, можно заранее прогнозировать будущий состав нового Законодательного собрания.

По результатам выборов по спискам «Единая Россия» может получить в Заксобрании 10 кресел, еще 20 кандидатов от партии победили в одномандатных округах - итого 30. «Справедливая Россия», став второй в голосовании по спискам, может рассчитывать на 7 мест, плюс 2 одномандатника – это 9 кресел в парламенте. Процент, который набрали на выборах коммунисты, может дать им 4 места в Законодательном собрании, еще три займут победившие в одномандатных округах. Либерал-демократы сейчас могут претендовать только на кресла, которые им обеспечило голосование по партийным спискам, вероятно, их будет 4.

Вот как итоги выборов в областное Заксобрание комментируют представители победивших партий. По оценкам местного отделения «Единой России», Нижний Тагил и Первоуральск повысили показатели, а Екатеринбург, напротив, понизил. Но в целом, партия на выборах выступила достойно.

Партия на выборах выступила максимально достойно. Итоги выборов говорят о том, что наша политическая система развивается отметила секретарь политсовета свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Чечунова.

Предвыборную кампанию и ее результаты высоко оценивают и в свердловском отделении партии «Справедливая Россия».

Настроение у всех бодрое. Штаб работает с полной отдачей. Понимаем, что сегодня по результатам «Единую Россию» не удалось победить, хотя мы верили в победу сказал руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бурков.

Куда меньше оптимизма сегодня у представителей областного отделения КПРФ. Третье место на областных выборах при втором на выборах в Госдуму коммунисты считают слишком низким результатом.

Мы недоработали там, где могли доработать. К сожалению, у нас кампания была не слишком яркая. Мы не взяли то, на что рассчитывали в ходе избирательной кампании считает секретарь областного комитета КПРФ Андрей Альшевских.

Занявшие четвертое место либерал-демократы не победили ни в одном из одномандатных округов. Тем не менее, в штабе результатами довольны: Урал поддержал партию активнее, чем Россия в целом, и кампанию оценивают на «хорошо».