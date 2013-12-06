Сегодня состоятся выборы депутатов Молодежного парламента
В Нижнем Тагиле завершилась подготовка к выборам депутатов Молодежного парламента Свердловской области. Напомним, они состоятся уже сегодня, 6 декабря.
Молодежные территориальные избирательные комиссии Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов провели обучающие семинары с членами участковых молодёжных избирательных комиссий, сообщает официальный сайт города.
Для голосования на выборах изготовлены избирательные бюллетени, содержащие сведения о списках кандидатов в депутаты Молодежного областного парламента, выдвинутые девятью избирательными объединениями.
Сегодня будет открыто 80 избирательных участков, образованных на территории Нижнетагильского единого избирательного округа № 26, в том числе 65 – на территории города Нижний Тагил (26 – в Дзержинском районе, 20 – в Ленинском районе, 19 – в Тагилстроевском районе), 15 - на территории Горноуральского городского округа.
С дислокацией избирательных участков и со сведениями о кандидатах можно познакомиться на сайтах территориальных избирательных комиссий Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского района.
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