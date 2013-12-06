В Нижнем Тагиле рассмотрели план работы Совета по противодействию коррупции на 2014 год

Начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города Андрей Солтыс доложил на Совете о мерах противодействия коррупции в сфере градостроительства и землепользования. К мероприятиям, позволяющим исключить возникновение коррупционных факторов в работе подразделения, он отнес публичные и общественные слушания, заседания комиссий по землепользованию и выбору земельных участков для строительства объектов, деятельность градостроительного совета. Все перечисленные мероприятия проходят в максимально открытом режиме, информация об их проведении и итогах постоянно размещается в прессе и электронных СМИ.

Главный специалист аналитического сектора отдела по работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической работе Сергей Иванов рассказал о результатах комплексного социологического исследования уровня восприятия коррупции тагильчанами. Оно было проведено в мае-июне. Результаты исследования отражают субъективное мнение большинства горожан о существовании в городе этой проблемы. По полученным данным, 66% тагильчан оказывались в коррупционной ситуации или в ситуации, когда понимали, что вопрос можно решить только с помощью взятки или подарка. Однако 60% жителей решают свои проблемы, не используя коррупционные сделки. 31% горожан признались, что используют «неформальные методы» для решения проблем. На первом месте среди коррупционных сделок, по мнению тагильчан, дача взятки при нарушении правил дорожного движения, на втором – покупка водительского удостоверения, на третьем – помощь при оформлении документов в государственных органах.

Затем был рассмотрен проект плана заседаний Совета на 2014 год. Предполагается, что их будет четыре. В ближайшее время члены Совета смогут внести свои дополнения в документ, затем он будет отправлен на утверждение Главе города.