В Нижнем Тагиле рассмотрели план работы Совета по противодействию коррупции на 2014 год
Заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров провел сегодня заседание Совета при Главе города по противодействию коррупции, в повестке которого значились три вопроса.
Начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города Андрей Солтыс доложил на Совете о мерах противодействия коррупции в сфере градостроительства и землепользования. К мероприятиям, позволяющим исключить возникновение коррупционных факторов в работе подразделения, он отнес публичные и общественные слушания, заседания комиссий по землепользованию и выбору земельных участков для строительства объектов, деятельность градостроительного совета. Все перечисленные мероприятия проходят в максимально открытом режиме, информация об их проведении и итогах постоянно размещается в прессе и электронных СМИ.
Главный специалист аналитического сектора отдела по работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической работе Сергей Иванов рассказал о результатах комплексного социологического исследования уровня восприятия коррупции тагильчанами. Оно было проведено в мае-июне. Результаты исследования отражают субъективное мнение большинства горожан о существовании в городе этой проблемы. По полученным данным, 66% тагильчан оказывались в коррупционной ситуации или в ситуации, когда понимали, что вопрос можно решить только с помощью взятки или подарка. Однако 60% жителей решают свои проблемы, не используя коррупционные сделки. 31% горожан признались, что используют «неформальные методы» для решения проблем. На первом месте среди коррупционных сделок, по мнению тагильчан, дача взятки при нарушении правил дорожного движения, на втором – покупка водительского удостоверения, на третьем – помощь при оформлении документов в государственных органах.
Затем был рассмотрен проект плана заседаний Совета на 2014 год. Предполагается, что их будет четыре. В ближайшее время члены Совета смогут внести свои дополнения в документ, затем он будет отправлен на утверждение Главе города.
© TagilCity.ru по данным пресс-службы Администрации Нижнего Тагила