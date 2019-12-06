Причиной стала мебель: в Екатеринбурге загорелась школа

В Екатеринбурге на улице Белинского, 123 в школе № 17 произошел пожар, сообщает интернет-издание Znak.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 18:26. По информации спасателей загорелась мебель.
Из здания школы было эвакуировано десять сотрудников. Пострадавших нет.
В 18:50 огонь был локализован. Площадь горения составила 20 квадратных метров. На данный момент проводится проливка горящих конструкций.
На место прибыли 19 единиц техники, а также 73 человека личного состава.
По словам очевидцев, такое скопление пожарных стало причиной образования пробки.
Чуть раньше, в 15:14 в Екатеринбурге загорелось офисное здание. Площадь возгорания составляет 450 квадратных метров. На площади 1,2 тыс. кв. м с пожаром борются 84 спасателя и 25 единиц спецтехники. Быстрому распространению огня способствует ветер. На данный момент тушение продолжается.