Причиной стала мебель: в Екатеринбурге загорелась школа

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 18:26. По информации спасателей загорелась мебель.

Из здания школы было эвакуировано десять сотрудников. Пострадавших нет.

В 18:50 огонь был локализован. Площадь горения составила 20 квадратных метров. На данный момент проводится проливка горящих конструкций.

На место прибыли 19 единиц техники, а также 73 человека личного состава.

По словам очевидцев, такое скопление пожарных стало причиной образования пробки.