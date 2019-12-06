Юные музыканты вернулись в Нижний Тагил с победой на международном конкурсе в Москве
Сегодня, 18:30ПолитикаФото: TagilCity.ru
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Творческий коллектив «Гармония» был награждён международной премией в области культуры и искусств FossArt на конкурс в Москве. Мероприятие проводилось с 20 ноября по 2 декабря, а сегодня тагильчане вернулись домой с победой.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Ансамбль музыкально-шумовых инструментов «Гармония» стал лауреатом в инструментальной номинации. Коллектив обошёл 12 творческих объединений.
Премия проводилась впервые, организатором выступил «Триумф» из Санкт-Петербурга. Там выступали сильнейшие команды. Да и судьи были строгие, но к нашему коллективу не было замечания, сообщила руководитель ансамбля Марина Долгодворова.
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Фото: tagilcity.ru
Также она рассказала, что в апреле 2019 года творческий коллектив участвовал в 27 международном конкурсе фестиваля «Праздник детства» в Санкт-Петербурге. «Гармония» была удостоена диплома лауреата первой степени.
Ранее на FossArt стали лауреатами воспитанницы балетной студии Grand Дзержинского дворца детского и юношеского творчества Нижнего Тагила.
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