На севере Мексики грузовик протаранил 15 авто на трассе

В Мексике случилась авария, участниками которой стали больше 10 автомобилей. В штате Коауила в северной части страны тягач с прицепом протаранил сразу 15 авто.

В аварии пострадали минимум пять человек, еще 15 получили разные травмы: им оказывают медицинскую помощь. Как пишет 360tv.ru, происшествие зафиксировано на трассе Матеуала-Сальтильо. Нацгвардия республики рассказала о крупной аварии с летальным исходом у себя на странице в Twitter. Там добавили, что в данный момент на месте случившегося работают бригады врачей и спасатели. Движения по трассе перекрыто. Следователи выясняют, почему грузовик на скорости врезался в машину. Обстоятельства дела выясняют, в том числе, представители местной власти.

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