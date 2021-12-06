На севере Мексики грузовик протаранил 15 авто на трассе

В аварии пострадали минимум пять человек, еще 15 получили разные травмы: им оказывают медицинскую помощь. Как пишет 360tv.ru, происшествие зафиксировано на трассе Матеуала-Сальтильо.
Нацгвардия республики рассказала о крупной аварии с летальным исходом у себя на странице в Twitter. Там добавили, что в данный момент на месте случившегося работают бригады врачей и спасатели. Движения по трассе перекрыто.
Следователи выясняют, почему грузовик на скорости врезался в машину. Обстоятельства дела выясняют, в том числе, представители местной власти.