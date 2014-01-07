Зарплата 4 раза в месяц: новый законопроект Госдумы
7 января 2014, 09:50Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ближайшие дни будет рассмотрен законопроект, который обяжет российские организации выдавать зарплату сотрудникам еженедельно – 4 раза в месяц.
Предложение разработали депутаты Ярослав Нилов и Елена Афанасьева. Политики полагают, что такое решение поможет минимизировать задолженность организаций перед гражданами. Кроме того, профсоюзные организации тоже выступают за четырехразовую зарплату.
Таким образом, вероятность того, что законопроект будет одобрен, достаточно высока.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей