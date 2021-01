7 января в Вашингтоне Палата представителей и Сенат утвердили голоса выборщиков, которые отдали победу на президентских выборах демократу Джо Байдену.

Инаугурация 46-ого президента США пройдет 20 января. Байден набрал более 270 голосов выборщиков, которые были необходимы для победы в президентских выборах. Заседание Конгресса несколько раз прерывали, чтобы обсудить возражения относительно голосов в Джорджии и Пенсильвании. Напомним, 6 января недовольные результатом выборов сторонники бывшего президента Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий, чтобы не допустить утверждения голосов. В США сторонники Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий

