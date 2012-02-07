Игорь Холманских вошел в число доверенных лиц Путина на Урале

Как передает корреспондент «URA.Ru», ни гендиректора УГМК Андрея Козицына, уже две недели оплачивающего аренду рекламных мест под агитацию кандидата, ни бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, ни экс-главы Югры Александра Филипенко среди них нет. Хотя, например, бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев согласился агитировать за будущего президента. Собеседники агентства утверждают, что Уралу досталась квота на «рабоче-крестьянскую группу». Всего в списке доверенных лиц Владимира Путина 499 человек, из которых половина – именитые россияне, а оставшиеся – пенсионеры и бюджетники, с редкими вкраплениями не крупного бизнеса.