Игорь Холманских вошел в число доверенных лиц Путина на Урале
18 уральцев стали доверенными лицами кандидата в президенты России Владимира Путина.
Как передает корреспондент «URA.Ru», ни гендиректора УГМК Андрея Козицына, уже две недели оплачивающего аренду рекламных мест под агитацию кандидата, ни бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, ни экс-главы Югры Александра Филипенко среди них нет. Хотя, например, бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев согласился агитировать за будущего президента. Собеседники агентства утверждают, что Уралу досталась квота на «рабоче-крестьянскую группу». Всего в списке доверенных лиц Владимира Путина 499 человек, из которых половина – именитые россияне, а оставшиеся – пенсионеры и бюджетники, с редкими вкраплениями не крупного бизнеса.
Урал представлен председателем президиума коллегии адвокатов ХМАО Валерием Анисимовым, продюсером программ ГТРК «Южный Урал»Вячеславом Афанасьевым, директором курганского областного музыкального колледжа Владимиром Бабиным,заместителем гендиректора ММК по коммерции Виталием Бахметьевым, помощником депутата Заксобрания Ямала Людмилой Буряк, директором центра имени Илизарова Александром Губиным, исполнительным директором общественной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области Владимиром Дубровским, директором окружного технологического парка «Ямал» Юрием Золотовым, директором гимназии №1 Тюмени Михаилом Колосовым, главврачом центра сердечно-сосудистой хирургии (Челябинск) Олегом Лукиным, президентом Пермского государственного национального исследовательского университета Владимиром Маланиным, председателем президиума Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН Владимиром Мельниковым, председателем совета директоров НПО «Курганприбор» Сергеем Муратовым, исполнительным директором пермского театра оперы и балета Анатолием Пичкалевым, директором волонтерского центра Югорского госуниверситета Анной Фельдман, замглавврача областной детской больницы №1 Екатеринбурга Ларисой Фечиной, учителем начальных классов гимназии №9 (Екатеринбург) Екатериной Белоцерковской и, конечно же, начальником сборочного цеха УВЗ Игорем Холманских.
Они разбавляют концентрированный состав VIP, среди которых Андрей Аршавин, Никита Михалков, Валентин Юдашкин, Стас Михайлов, Роман Павлюченко, Евгений Плющенко, Федор Бондарчук, Олег Табаков, Леонид Якубович, Лео Бокерия, братья Запашные, Дмитрий Рогозин, Надежда Бабкина, Николай Расторгуев, Сергей Шойгу, Вадим Самойлов, Юрий Башмет и другие.
Сегодня премьер Владимир Путин на один день сложит с себя полномочия председателя правительства и проведет встречу с доверенными лицами в качестве кандидата в президенты.