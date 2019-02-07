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Лучше многих городов: Николай Цуканов оценил плюсы и минусы Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лучше многих городов: Николай Цуканов оценил плюсы и минусы Нижнего Тагила

Сегодня, 20:35ПолитикаАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
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