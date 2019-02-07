Лучше многих городов: Николай Цуканов оценил плюсы и минусы Нижнего Тагила

Николай Цуканов отметил, что впервые посещает Нижний Тагил, однако видит его развитие и благоустроенность.

Я в первый раз в Тагиле, несмотря на то, что зима, я увидел, что этот город гораздо лучше многих других городов. Здесь очень качественная инфраструктура, здесь есть, действительно, движение вперед,сообщил полпред УрФО.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал Николаю Цуканову о развитии города за последние несколько лет:

У нас великолепный, один из лучших в России, цирк, великолепный Драматический театр, классная набережная. У нас на сегодня не существует очередей в детские сады. Начинается строительство двух детских садов и четыре в перспективе.

2 Инвестиции в туризм Нижнего Тагила: что сделано в 2018 и запланировано на 2019 год? Фото В 2018 году Нижний Тагил посетили 350–380 тысяч туристов, город продолжает развиваться в туристической сфере. Благоустройство Нижнетагильского музея ИЗО, набережной «Тагильская лагуна», природно-ландшафтного парка «Лисья гора», парка «Народный»… Что реализовано в 2018 году, и какие проекты запланированы на 2019 год?

Николай Цуканов отметил в свою очередь, что все положительные моменты в городе заметны и значимы.

Безусловно нельзя это не отметить – 10 лет назад Тагил был другим городом,подчеркнул Николай Цуканов.

В то же время полпред призвал чиновников Нижнего Тагила не останавливаться на достигнутом и повышать качество жизни горожан, а также прислушиваться к их мнению:

Конечно нужно спрашивать людей - что нужно менять в первую очередь. Приходится брать на себя ответственность, что делать в первую очередь – новые рабочие места либо мусорный полигон. На все нужны деньги. Дороги либо детские сады и школы. Нужно выбирать каждый день и какое-то решение принимать. А если бы средств было достаточно, то эти вопросы решались в один день.

Также Николай Цуканов заявил о важности освещения в СМИ и личных беседах с гражданами всех программ мероприятий, реализуемых в Нижнем Тагиле.