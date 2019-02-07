Лучше многих городов: Николай Цуканов оценил плюсы и минусы Нижнего Тагила
Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов во время рабочего визита в Нижний Тагил оценил его достоинства и недостатки.
Николай Цуканов отметил, что впервые посещает Нижний Тагил, однако видит его развитие и благоустроенность.
Я в первый раз в Тагиле, несмотря на то, что зима, я увидел, что этот город гораздо лучше многих других городов. Здесь очень качественная инфраструктура, здесь есть, действительно, движение вперед,сообщил полпред УрФО.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал Николаю Цуканову о развитии города за последние несколько лет:
У нас великолепный, один из лучших в России, цирк, великолепный Драматический театр, классная набережная. У нас на сегодня не существует очередей в детские сады. Начинается строительство двух детских садов и четыре в перспективе.
Николай Цуканов отметил в свою очередь, что все положительные моменты в городе заметны и значимы.
Безусловно нельзя это не отметить – 10 лет назад Тагил был другим городом,подчеркнул Николай Цуканов.
В то же время полпред призвал чиновников Нижнего Тагила не останавливаться на достигнутом и повышать качество жизни горожан, а также прислушиваться к их мнению:
Конечно нужно спрашивать людей - что нужно менять в первую очередь. Приходится брать на себя ответственность, что делать в первую очередь – новые рабочие места либо мусорный полигон. На все нужны деньги. Дороги либо детские сады и школы. Нужно выбирать каждый день и какое-то решение принимать. А если бы средств было достаточно, то эти вопросы решались в один день.
Также Николай Цуканов заявил о важности освещения в СМИ и личных беседах с гражданами всех программ мероприятий, реализуемых в Нижнем Тагиле.
Лучше всего, когда человек видит изменения в свое окно: какой детский сад, по каким дорогам он ездит, в каком транспорте, какой воздух. Попрошу еще раз - все программы предприятий, которые сегодня были озвучены сделать публичными и постоянно об этом говорить и постоянно освещать. Люди должны видеть, что они исполняются,отметил Цуканов.
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