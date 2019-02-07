Задержала полиция: тагильские пикетчики против мусорной реформы не увидели Куйвашева

Утром 7 февраля жители Нижнего Тагила планировали встретить губернатора Свердловской области и полномочного представителя президента в УрФО с плакатами о необходимости пересмотра тарифов на обращение с ТКО в Свердловской области в рамках мусорной реформы.

Как рассказал TagilCity.ru Павел Хорошилов, сначала у пикетчиков был неверный адрес - они приехали к 24-й школе вместо 34-й. Обе находятся на Руднике, поэтому на маршруте активисты появились уже после приезда чиновников и не смогли донести до них свои требования.

Позже два тагильчанина были задержаны полицией для выяснения личностей, молодые люди вели прямой эфир прямо из автомобиля правоохранителей. В таком препятствовании пикету тагильские блогеры обвинили главу МУ МВД Нижнетагильское Ибрагима Абдулкадырова:

Это все идет с постановки главы МВД, это с его указания!говорит пикетчик на видео.

Мужчину возмутило, что предъявление паспорта не помогло полиции установить его личность и он все равно был задержан.

Будем готовить обращение в суд, заявил пикетчик.

В здание отделения полиции №19 мужчин проводили, запретив видеосъемку и трансляцию на режимном объекте.