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Задержала полиция: тагильские пикетчики против мусорной реформы не увидели Куйвашева
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Задержала полиция: тагильские пикетчики против мусорной реформы не увидели Куйвашева

Сегодня, 11:41ПолитикаФото: vk.com/ntzaperemeni
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