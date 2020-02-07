Итоги недели: расхитители УВЗ и рухнувшие надежды дольщиков «Тимирязевского»

Завершилось судебное разбирательство по делу «ОПГ с УВЗ». Напомним, 19 человек (часть из них -сотрудники завода) обвинялись в хищении металла с предприятия в период с 2016 по 2017 год. Следствие установило, что погрузка украденного проходила в складском помещении цеха № 14 в железнодорожный вагон, затем в заранее подготовленном месте груз перемещали через забор с помощью автокрана в грузовые машины.Суд «раздал» участникам ОПГ сроки до 15 лет — в общей сложности всем досталось более ста лет заключения. Некоторых приговорили к условным срокам, а в отношении одного обвиняемого дело было приостановлено в связи с состоянием здоровья.

Жительница Нижнего Тагила опубликовала пост с жалобой на представительницу труфирмы «NATURE ANERS TURKTY — ЭКЗОТИКА»: она заплатила за поездку в Турцию, но в итоги её путевку снова и снова переносили, а денег так и не вернули. Выяснилось, такая же неудача постигла как минимум ещё 17 человек. По их словам, в общей сложности турфирма турфирма задолжала им три миллиона рублей. Полиция приняла заявления и ведёт разбирательство.

4 февраля в администрации Нижнего Тагила были представлены проекты благоустройства общественных территорий: парка в микрорайоне Муринские пруды, площади за ДК Юбилейный, площади Танкостроителей и на проспекте Строителей.

В тот же день в музее «Демидовская дача» мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и гендиректор «АльмакорГруп» подписали дорожную карту строительству моста через Нижнетагильский пруд.

В декабре 2019 года частный зоопарк в Нижнем Тагиле заявил о закрытии из-за сложностей после изменения законодательства. Тогда владельцы жаловались на нехватку средств и заявили, что у них нет другого выхода. Оказалось, есть.

Для «Тимирязевского» долгостроя всё-таки не смогли найти нового подрядчика. Из-за вопроса по оплате работ заключение сделки с «Урал Инжиниринг» сорвалось: они хотели получить оплату квартирами, но по договору они принадлежат первоначальному застройщику «СУ-1», которая сейчас проходит процедуру банкротства). Впрочем, как нам рассказали дольщики, они не очень-то сильно надеялись на «Урал Инжиниринг». Только какие им теперь остаются варианты? Есть информация, что «СУ-1» предложит им продлить договор, а это значит, что им придётся ждать своих квартир и дальше.